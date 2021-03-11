Общество

Медики дали советы постящимся по вакцинации от коронавируса

Соблюдающим Великий пост могут поставить вакцину от COVID-19 при условии, что их рацион питания сбалансирован, а также если они не страдают хроническими заболеваниями. Об этом 14 марта рассказала врач-терапевт и диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева, сообщает РЕН ТВ.

По словам врача, есть строгий и не строгий пост. В любом случае перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, не окажет ли решение поститься негативного влияния на организм. В случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации, отметила специалист.

В беседе с ТАСС врач-диетолог высшей категории Елена Чедия уточнила, что во время соблюдения поста из-за исключения из рациона продуктов животного происхождения нарушается белковый обмен.

«Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», - объяснила врач.

Переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой формах врачи рекомендовали отказаться от соблюдения поста в этом году. Как уточнила Бурляева, COVID-19 может привести к появлению осложнений после выздоровления от вируса, в том числе встречаются и проблемы с ЖКТ, в связи с чем пост станет дополнительной нагрузкой.

Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая. 14 марта православные верующие встречают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.