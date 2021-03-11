Исполнилось 9 дней со дня смерти Валентина Курбатова

Сегодня, 14 марта, исполнилось 9 дней со дня смерти прозаика, литературного критика и литературоведа Валентина Курбатова. Напомним, он скончался в Пскове 6 марта по дороге домой с букетом цветов для жены. Похоронен Валентин Курбатов на Орлецовском кладбище.
Валентин Курбатов. Фото из социальной сети Facebook
Председатель правления псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин написал воспоминания «Не плачь, душа моя! На смерть В.Я. Курбатова». Они опубликованы на Псковском литературном портале.
Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (ныне Новочеремшанск Ульяновской области) в семье путевых рабочих.
После войны семья переехала в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Валентин Курбатов работал столяром на производственном комбинате. Спустя два года его призвали на службу во флот.
В 1962 году он приехал в Псков. Работал грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях.
В 1978 году его приняли в Союз писателей. Академик Академии российской словесности (с 1997), секретарь Союза писателей России (1994-1999), член правления Союза писателей России (с 1999), член редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». С 2005 по 2021 годы - член Правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.