Общество

Исполнилось 9 дней со дня смерти Валентина Курбатова

Сегодня, 14 марта, исполнилось 9 дней со дня смерти прозаика, литературного критика и литературоведа Валентина Курбатова. Напомним, он скончался в Пскове 6 марта по дороге домой с букетом цветов для жены. Похоронен Валентин Курбатов на Орлецовском кладбище.

Валентин Курбатов. Фото из социальной сети Facebook

Председатель правления псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин написал воспоминания « Не плачь, душа моя! На смерть В.Я. Курбатова». Они опубликованы на Псковском литературном портале .

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (ныне Новочеремшанск Ульяновской области) в семье путевых рабочих.

После войны семья переехала в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Валентин Курбатов работал столяром на производственном комбинате. Спустя два года его призвали на службу во флот.

В 1962 году он приехал в Псков. Работал грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях.

В 1978 году его приняли в Союз писателей. Академик Академии российской словесности (с 1997), секретарь Союза писателей России (1994-1999), член правления Союза писателей России (с 1999), член редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». С 2005 по 2021 годы - член Правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.