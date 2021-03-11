Общество

Стало известно, где россияне чаще всего находят вторую половинку

Среди россиян трудоспособного возраста поровну тех, кто нашел пару в интернете и на работе. При этом в рейтинге лучших мест для романтических знакомств у работы в 2 раза меньше голосов, чем у интернета.

Как показал опрос, проведенный сервисом SuperJob, 15% опрошенных россиян познакомились со своими вторыми половинами, работая в одной компании. Еще столько же нашли друг друга в сети (15%). Каждый девятый встретил свою пару на улице (11%). 7% россиян познакомились со своими партнерами в компании общих друзей. Со школьной скамьи знакомы 4% респондентов, еще столько же знают друг друга со времен университета или колледжа. В кафе или ресторане заводили знакомства еще 4% россиян. По 3% опрошенных встречали своих вторых половинок в парках или на отдыхе. По 2% респондентов знакомились в гостях, в магазине, на даче или в деревне, в клубе и на вечеринке. Еще по 2% были знакомы с раннего детства или были соседями по дому.



Пару в соцсети нашла почти каждая пятая женщина (19%) и лишь каждый девятый мужчина (11%). Мужчины же чаще знакомились со вторыми половинами на улице (14% против 9% среди женщин).



На вопрос, где сейчас лучше всего знакомиться, 17% россиян назвали интернет (соцсети, приложения для знакомств и т.п.). 11% считают, что познакомиться можно где угодно. По мнению 8% россиян, завязывать романтические отношения лучше всего на работе. 6% считают, что любовь можно встретить на улице. По 4% респондентов назвали общественные места или компании друзей. Для 3% россиян лучшее место для знакомств - кафе, для 2% - парк или библиотека.



Женщины чаще советуют заводить знакомства в интернете (20% против 15% среди мужчин). Представители сильного пола чаще утверждают, что найти вторую половинку можно где угодно (15% против 7% среди женщин).