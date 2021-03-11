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Общество

Названы 5 действенных способов улучшения сна

14.03.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

Ученые дали несколько советов, как повысить качество сна. Соответствующая статья опубликована в журнале Sleep Health, сообщает РИА Новости.

В первую очередь, эксперты призывают обратить внимание на продолжительность сна. «Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении», - подчеркнули специалисты. Отмечается, что недосып может привести к развитию психических заболеваний.

Однако ученые заявили, что привычка «досыпать» также негативно влияет на общее состояние организма, поскольку может вызвать чувство «разбитости».

Кроме того, исследователи развеяли популярный миф о пользе алкоголя перед сном. По их мнению, он поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится - связано с мочегонными свойствами спиртных напитков.

Напротив, ученые советуют принимать перед сном теплое молоко или травяной чай.

Специалисты также призвали отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.

Ранее врач Тимур Асанов рассказал, что для улучшения качества сна необходимо за три часа до этого отказаться от еды, проветрить комнату и заправить постель бельем из натуральных материалов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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