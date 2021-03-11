Общество

Соблюдать правила пожарной безопасности в Масленицу призывают псковичей

Соблюдать правила пожарной безопасности при праздновании Масленицы призывает псковичей ГУ МЧС России по Псковской области.

«Всю масленичную неделю люди ходят друг к другу в гости, веселятся, и, конечно же, пекут блины. Чтобы приготовление пищи не привело к возникновению пожара, не стоит забывать об элементарных правилах пожарной безопасности на кухне», - отметили в пресс-службе управления.

Старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки;

Если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески — масло на сковороде может загореться, и огонь перекинется на них;

Не забывайте своевременно удалять с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир, он легко воспламеняется и мгновенно разгорается;

Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой, ни в коем случае не заливайте сковороду водой, иначе горящее масло может разлиться по всей кухне, и начнется настоящий пожар;

Не пользуйтесь на кухне аэрозолями — они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты.

Если пожар возник, то в качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, мокрое полотенце.

Еще одна масленичная традиция - сжигание чучела Масленицы. В этот день многие граждане самостоятельно устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение Масленицы. Однако необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная традиция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя, подчеркивают в псковском МЧС.

При сжигании чучела Масленицы следует помнить несколько правил:

не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;

не делайте его слишком большим;

не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;

учитывайте направление и силу ветра, при сильном ветре лучше воздержитесь от сжигания Масленицы, так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание построек;

не оставляйте без присмотра горящее чучело;

убедитесь, что его остатки хорошо потушены.

При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщать об этом по телефонам 101 или 112.