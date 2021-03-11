Почти 130 человек избавились от коронавируса в Псковской области в субботу

128 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, 13 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено 295717 исследований (1394 за сутки), всего подтверждено 33192 случая заражения коронавирусом (+95), выздоровели 22210 (128), скончались 199 человек ( +3).
Статистика по районам:
- Псков – 11967
- Великие Луки – 5789
- Бежаницкий район - 314
- Великолукский район – 754
- Гдовский район – 454
- Дедовичский район – 661
- Дновский район - 296
- Красногородский район – 193
- Куньинский район – 313
- Локнянский район - 229
- Невельский район – 1312
- Новоржевский район – 297
- Новосокольнический район – 861
- Опочецкий район – 871
- Островский район – 1686
- Палкинский район – 357
- Печорский район – 626
- Плюсский район – 496
- Порховский район – 1080
- Псковский район – 2769
- Пустошкинский район – 293
- Пушкиногорский район - 289
- Пыталовский район – 263
- Себежский район – 513
- Стругокрасненский район – 327
- Усвятский район – 139
- Иногородние (с 30.12.2020) – 43.