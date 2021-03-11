Общество

Почти 130 человек избавились от коронавируса в Псковской области в субботу

128 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, 13 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент проведено 295717 исследований (1394 за сутки), всего подтверждено 33192 случая заражения коронавирусом (+95), выздоровели 22210 (128), скончались 199 человек ( +3).

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