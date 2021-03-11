Общество

В Печорском районе обсудили трудоустройство инвалидов, осужденных к исправительным работам

Состоялась рабочая встреча представителей УИИ и государственной службы занятости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова и руководитель отделения занятости населения по Печорскому району Светлана Васильева обсудили острый вопрос по трудоустройству осужденных к исправительным работам, имеющим группу инвалидности.

В настоящее время приоритетным направлением деятельности государственных структур, органов местного самоуправления и организаций является работа по социальной поддержке населения. Такая работа осуществляется руководством уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области и региональной службой занятости населения. Встреча прошла на территории Печорского района.

«Все осужденные, обратившиеся за содействием, получат квалифицированное и полное информирование о положении на рынке труда, о возможностях трудоустройства. В свою очередь сотрудникам УИИ необходимо принимать активное участие вместе с осужденными по их трудоустройству», - пояснила начальник уголовно-исполнительной инспекции области Алена Демидова.