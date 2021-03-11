Общество

Гигантский «замок корона-людоеда» сожгли в Никола-Ленивце

Гигантский 24-метровый арт-объект из лозы, который назвали «замком корона-людоеда», сожгли в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области в субботу вечером в честь празднования Масленицы, сообщает ТАСС. В празднике приняли участие сотни человек.

Фото Станислав Красильников, ТАСС

Арт-объект был создан основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние» Николаем Полисским. «Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю главной Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 - главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», - сказал Полисский журналистам перед сожжением арт-объекта.

Гостей арт-парка в субботу ждали «иммунноповышающие» блины и другие угощения, а также игры, перформансы и праздничный хоровод. В роли «лекарей» выступили художники и артисты. Представление длилось весь день и завершилось сожжением 24-метрового замка.

Традиция сжигать арт-объекты на Масленицу появилась в Никола-Ленивце с 2001 года. В разное время в арт-парке сожгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

Ранее сообщалось, что неожиданный масленичный «обряд» изобрели гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», приехавшие в Бугрово, чтобы отпраздновать здесь любимый народный праздник.

Творчески развивая традицию нашептывать на подол масленичному чучелу свои беды и неприятности, чтобы несчастья ушли в костер вместе с традиционной куклой, туристы поделились с Маслёной… своими противовирусными масками. Так участники фольклорной программы решили сделать своеобразный «заговор» на скорейшее окончание пандемии.