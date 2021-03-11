Общество

В Великих Луках состоялся профилактический рейд в рамках операции «Антипал»

С наступлением весны возрастают риски возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы, опавших листьев и другого горючего мусора. В целях прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона и предупреждения пожаров, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки реализуется комплекс превентивных мероприятий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сезонная профилактическая операция «Антипал» проводится ежегодно. Основной ее целью является предотвращение пожаров в жилом секторе, связанных с бесконтрольным сжиганием горючего мусора. Главная задача мероприятия – максимально снизить риск возникновения пожаров, как в жилом секторе, так и на объектах с массовым пребыванием людей в весенне-летний период.

14 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки проведен профилактический рейд. В ходе рейда с жителями города проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при уборке территории, о соблюдении мер безопасности при пользовании бытовым газом.

Сотрудники отдела напомнили номера вызова экстренных служб. Кроме того, распространены памятки о мерах пожарной безопасности при уборке территории, листовки о мерах пожарной безопасности в быту.

В ходе профилактического рейда жителям разъяснили требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) в части запрета сжигания горючего мусора на территории города, а также о запрете разведения костров.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер или бесконтактно (в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).