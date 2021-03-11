Общество

Врач заявила об опасности долгого сна в выходные

Долго спать в выходные может быть опасно для биоритмов человека. Кроме того, отдых не принесет нужного эффекта. Такую привычку в беседе с телеканалом «Звезда» раскритиковала российский терапевт и педиатр Ирина Добрецова, пишет «Лента».

«Утром, даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в тоже время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной», — посоветовала врач.

Эксперт также объяснила, почему важно ложиться спать в 22.30. По ее словам, гормон меланин, отвечающий за борьбу со стрессом, согласно циркадным ритмам человека, вырабатывается в 23.00. Чтобы хорошо себя чувствовать, в это время нужно уже крепко спать.

Кроме того, Добрецова посоветовала недолго отдыхать днем. На такой сон достаточно потратить 20-30 минут в промежутке с 14.00 до 15.00.