Общество

Названы сферы с наибольшим количеством довольных сотрудников

Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса «Работа.ру».

В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой, передает РИА Новости. «Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT - 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины - там довольны 50% респондентов», - рассказал сервис.

Кроме того, по 49% опрошенных сказали, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности - 45%.

А вот тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны, где работой довольны 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли - всего 39%.

Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Большинство (77%) не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов указали, что им не нравятся условия труда, а четверть хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком недовольны 22% сотрудников, местоположением работы - 19%, а 5% опрошенных хотели бы изменить отношение коллектива к себе.