Общество

Стало известно, когда россиянам ждать весеннего тепла

Весенняя погода с устойчивой температурой воздуха 15–18 градусов придет в центральную часть России через 1–1,5 месяца. Об этом 15 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — отметил Вильфанд.

Ранее руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова пообещала в интервью Псковской Ленте Новостей, что «вялотекущая» весна в псковском регионе начнется с 16 марта, а начало климатической весны придется на конец марта — начало апреля.