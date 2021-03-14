Общество

До 31 августа подготовят проект планировки территории на Четырех углах в Пскове

Администрация Пскова заказала услуги по территориальному планированию и планировке на Четырех углах. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составила 550 тыс. рублей.

Проектируемая территория располагается в границах улиц Пароменская, Петровская, Максима Горького, Рижского проспекта. Ориентировочная площадь – 3,7 га. Схема границ проектирования обозначена синим цветом.

Документация проекта должна быть выполнена с учетом границ зон с особыми условиями использования территории и режимами использования земель в границах таких зон, отмечается в техзадании. В материалах по обоснованию проекта должны быть разработаны три варианта планировочного решения территории.

Окончание подачи заявок - 24 марта 2021 года. Срок выполнения работы - до 31 августа.