Общество

Выплату из маткапитала псковичам снова продлевают по заявлению

Начиная со 2 марта перестал действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный в 2020 году из-за распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УПФР в городе Пскове и Псковском районе.

Ежемесячные выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, Пенсионный фонд России автоматически продлил без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Со 2 марта выплаты снова продлеваются по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах УПФР и многофункциональных центрах.

Ежемесячная выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату.

Помимо заявления нужно представить сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека, установленных в регионе во 2 квартале года, предшествовавшего году обращения за выплатой (в Псковской области во 2 квартале 2020 года величина прожиточного минимума составляла 12 593 рубля).

Подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства предоставят с даты рождения или усыновления, и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата начинается со дня подачи заявления.

Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля, для обратившихся в 2020 году – 11 057 рублей.