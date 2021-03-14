Общество

«Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей

Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод обманывает покупателей. К такому выводы пришли эксперты Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Так, при исследовании сметаны жирностью 15%, изготовленной, по информации индивидуального предпринимателя А. С. Данилкина (магазин «Фермер»: Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, 14/117), на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе, оказалось, что массовая доля жира продукта составляет всего 10%. «Это означает, что изготовитель под видом традиционной сметаны продает ее более дешевую "облегченную" версию, в которой доля молочного жира меньше заявленной на 50%», - отметили эксперты.

«Согласно федеральному закону №29 от 2 января 2000 года "О качестве и безопасности пищевых продуктов", перед нами фальсифицированная сметана, поскольку ее состав не соответствует заявленному, – рассказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. – Такая продукция должна не только сниматься Роспотребнадзором с реализации, но и ее продавец должен быть привлечен к административной ответственности по статье 14.7 части 2 КоАП РФ "Обман потребителей". Эта статья за подобные нарушения предусматривает различную ответственность. Так, для граждан штраф составляет от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц – от 12 000 до 20 000 рублей, юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей. Продавец ИП Данилкин А. С. не является юридическим лицом, поэтому ему грозит не столь жесткое наказание, но достаточное для того, чтобы отказаться о реализации продукции сомнительного качества. Зато предприятие-изготовитель из Псковской области ждет серьезный разговор с Роспотребнадзором, куда "Общественный контроль" уже направил все материалы проверки».

Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод ввел в заблуждение потребителей не только в отношении массовой доли жира своей сметаны, но также массовой доли белка, отмечают эксперты. Так, на этикетке изготовитель заверил, что продукт имеет повышенное содержание белка: 3 г на 100 г продукта. «Однако исследования показали, что белка всего 2,59 г, что, впрочем, соответствует требованиям ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия". Таким образом, завышенные ожидания от качества пушкиногорской сметаны в лаборатории Росстандарта не подтвердились», - добавили в организации.

По словам профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяны Пилипенко, чем больше в продукте белка, тем более качественное молоко использовалось для его производства. Доцент кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО Анатолий Брусенцев отмечает, что белок является стабилизатором, а значит, чем его больше, тем сметана гуще и плотнее.