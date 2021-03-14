Общество

«Уроки цифры» проходят в школах Псковской области

«Уроки цифры» проходят в школах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этом году занятие посвящено теме «Беспилотный транспорт».

Ученики и преподаватели смогут заглянуть «под капот» беспилотных автомобилей и понять принципы их работы. Цель нового урока - рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время до 28 марта: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Три версии материалов адаптированы для школьников разного возраста - задания отличаются уровнями сложности и детализации. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.

«Урок цифры» - это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. Инициаторы «Урока цифры» — министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более половины российских школьников. За 2,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 32 млн раз.