Общество

Жителей Псковской области ждет «вялотекущая весна»

Жителей Псковской области ждет «вялотекущая весна». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, объявленное 18-19 марта на Северо-Западе России похолодание сложно назвать таковым. «То, что мы наблюдаем в эти три дня - это превышение температуры над нормой, а то, что прогнозируется, - вялотекущая весна. Она характерна для последних лет», - сказала Тала Нещадимова.

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Она пояснила, что в Псковской области в такую весну ночью температура имеет отрицательное значение, а днем - положительное.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России в пятницу-четверг ожидается похолодание. По данным метеоцентра «Фобос», на территорию СЗФО в первые дни недели попадут согретые Гольфстримом воздушные массы, и дневная температура повысится до +1…+6 °C. Но в четверг-пятницу повеет холодом, в результате подморозит, и только на юго-западе еще сохранятся шансы на слабые оттепели.