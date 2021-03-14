Общество

Военкомат Пскова ищет мужчин в возрасте от 18 до 40 лет

Военный комиссариат города Псков и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Николай Александров.

Основные требования: мужчины годные к службе по состоянию здоровья, в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

За справками следует обращаться по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38, кабинет №22, телефон 72-72-65.