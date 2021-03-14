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Общество

Николай Валуев о запрете «Катюши», псковском спорте и экологии

15.03.2021 17:17|ПсковКомментариев: 0

Гостем нового выпуска программы «Гайд-парк», вышедшего 15 марта в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), стал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о запрете «Катюши», развитии псковского спорта, об экологической привлекательности Псковской области и сохранении окружающей среды.

 

Любовь Кузнецова: Николай Сергеевич, буквально на Псковской земле, в дороге между Псковом и Великими Луками, вас застала новость о том, что Арбитражный спортивный суд запретил исполнение «Катюши». И вас, насколько я понимаю, по риторике опубликованного в социальных сетях видео, это задело за живое, вы дали свой ответ и выразили призыв нашим спортсменам и общественности?

Николай Валуев: Да, абсолютно верно. Есть принцип: «нас бьют, а мы крепчаем». Я прекрасно понимаю, что любой пропущенный олимпийский цикл для российской сборной закончится очень плачевно. Мы подписывали все договоры с международным олимпийским комитетом. Не соблюдая положения этого договора, мы можем условно лишить себя восьми лет выступлений нашей сборной на олимпиаде. Наверное, несмотря на все политическое давление, мы сегодня не имеем права действовать по принципу «если весь мир против тебя, то повернись к миру спиной и не замечай мир». Велика вероятность, что мир тоже не будет нас замечать. Вообще миру, как показывает этот самый мир, без России лишь в отношении некоторых вещей может быть некомфортно. А на самом деле вся риторика и действия условного мира лишний раз доказывают, что нас совершенно ясно хотели бы загнать в своеобразный железный занавес, который уже не будет железным. В совершенно другой цифровой век и границы уже другие.

Некоторые, на мой взгляд, безграмотные, считающие себя политологами люди говорят, что мы можем закрыться и жить вполне себе комфортно внутри страны. Так вот, такое даже в лучшие годы Советского Союза было сделать невозможно, потому что мировая экономика, что не раз отмечалось и президентом, настолько реинтегрирована, что сегодня исторический распад Советского Союза вопиет как раз об этом. Что ждет страну, которая вдруг для всех закроется каким-то занавесом? Она просто перестанет существовать, взорвется изнутри, и ей помогут, это будет сделать проще. Что, собственно говоря, и продемонстрировали в некоторых других странах. В странах, где «на щелчок» вызывали «оранжевые революции», «гидности», как их только не называют.

Я очень далеко иду, говоря о политике, но так уж вышло, что и спорта политика коснулась напрямую. Она, собственно говоря, никогда оттуда и не уходила. Разница в том, что в разные годы к кому-то в большей или меньшей степени прислушиваются. Сегодня в мире выстраивается глобалистическая модель, которая в едином мозговом центре должна кому-то что-то диктовать. В данном случае нас пытаются подвергнуть диктату через самосознание. У одних это национальное самосознание, у других — гордость. Спорт и успехи в спорте — это гордость, национальная гордость нашей страны. Именно поэтому мы так рьяно переживаем, болеем и радуемся последним успехам Александра Большунова и той сломанной палке. Мы готовы в сердцах говорить вещи, которые, мягко говоря, не являются парламентскими.

Тем не менее мы уже не первый год находимся под выборочными санкциями в отношении наших спортсменов. Некоторые страны тоже, и мы видим результаты. При этом мы должны соблюдать те международные договоры, о которых я вначале упомянул. Соблюдение договоров — это большая политика, а дело наших спортсменов — выступать и завоевывать медали. Так вот, чтобы у них это право выступать и завоевывать медали не пропадало, мы в этой ситуации должны действовать с холодным разумом. Никто у нас не отнимал изворотливости ума, никто не отнимал и возможности нетривиально отреагировать на ситуацию, показать лишний раз всему миру, что мы видим его «шанежки» совершенно с обратной стороны и знаем, на какой кухне пекутся эти «шанежки». И зачем они вообще подкладываются нам с завидной периодичностью. Я предложил подумать, что мы можем в юридическом поле явить миру в качестве представления от нашей команды, чтобы оно не вызывало ни у кого ни единого сомнения, что это команда России. Я предложил свое видение, но это всего лишь затравка, которая позволит народной фантазии скакнуть до небес, как у нас это всегда бывает. Я не претендую на роль «застрельщика», но просто эмоционально отреагировав, я считаю, что именно нашим коллективным умом мы можем даже из этой неприятной ситуации выйти гордо подняв голову, а не просто заглотнув очередную горькую пилюлю, которую нам подкладывает касса. 

Любовь Кузнецова: Мы, псковичи, будем помнить и будем гордиться, что ваш призыв созрел именно на нашей Псковской земле, в ходе визита к нам в гости. И этот самый визит можно разделить на две магистральные линии: это, конечно, родной для вас спорт, вас нельзя представить отдельно от спорта, и это, конечно, экология. Если говорить про спорт, за последние годы и в стране, и в нашем регионе власти значительно преуспели с инфраструктурой. Это реконструкция стадионов, установка площадок в жилых микрорайонах. Если говорить о развитии единоборств, помогает проект в рамках президентского гранта «Само — в школу» клуба «Отечество — Псковская область». Вы тоже познакомились с его руководством. Конечно, национальные проекты — безусловный приоритет, и приоритет проекта партии «Единая Россия». Вы бываете во многих регионах, как наша область в вопросе развития спорта выглядит на общем фоне?

Николай Валуев: Есть такие реперные вещи, по которым я вижу, что работа в этой части проводится хорошо. К примеру, не так просто региону получить сразу два ФОКОТа, которые идут по линии партии «Единая Россия». Обычно это один за год ФОКОТ, который идет через программу партии на строительство в регионах. Вот в Брянской области, где я непосредственно работаю, их тоже два. И я знаю, как было нелегко эти два получить. Нужно соответствовать некоторым критериям постройки не только самих объектов, не только скорости, но и качества выполнения этих программ. Плюсом к этому Псковская область получила еще пять ФОКОТов, это уже по другой программе «Развитие спорта», где финансирование на ФОКОТы получат районы Псковской области. За год целых семь ФОКОТов. Это немало. Я знаю, что работает программа реконструкции физкультурных залов в сельских школах. Это тоже партийная программа «Детский спорт», которая очень широко и хорошо представлена. Мне помнится, что по этому году у вас больше десяти таких залов. Вы получили право их полностью отремонтировать, это не может не радовать. В дополнение к этому у вас будут строиться ФОКи. Это все лишний раз доказывает, что губернатор Михаил Юрьевич (Ведерников - от ред.) очень щепетильно относится к тем социальным пазлам, которые складывают понимание жизни гражданина, в данном случае жителя Псковской области, потому что спортивные объекты — это не только досуг, это еще итоговое здоровье детей, молодежи, жителей области в целом.

Раз вы спрашиваете по спорту, мне видится, что реализуется обширная программа по обновлению спортивных центров, даже до мелочей. Сегодня первый мой визит в Псков и начался он с посещения зала бокса, который находится в Доме культуры. Благодаря поддержке губернатора там удалось организовать школу бокса, что не может не радовать. Я думал, что это просто Дом культуры, а там, оказывается, и физкультура присутствует. И достаточно неплохая, потому что я там и Валерия Брудова увидел, и ребят знакомых, но как-то получалось, что я проскакивал, проезжал мимо этого зала все время. Не знал, что именно там школа бокса.

Любовь Кузнецова: Второе магистральное направление вашего визита — это, конечно, экологические вопросы. Понятно, что по всем рейтингам и различным исследованиям Псковская область звучит как экологически чистый субъект Российской Федерации. Вы, зампредседателя комитета Государственной Думы по экологии, как оцениваете экологическую привлекательность области, насколько власти различных уровней «пекутся» о сохранности окружающей среды?

Николай Валуев: Знаете, очень глубоко я, наверное, не раскрыл бы всей палитры действий властей, этому надо было бы больше времени уделить. Тем не менее тот потенциал, который уже есть, который достался на сегодняшний день нынешнему губернатору, я думаю, нужно сохранять, чтобы развивать экологический туризм. Далеко не все наши регионы могут похвастаться такими показателями, а Псковская область — это действительно регион многочисленных рек, озер и лесов, которые сохранять нужно, безусловно.

Для этого, прежде всего, нужно сделать упор на переработку мусора. Я знаю, что он делается в части раздельного сбора мусора. Это не пустой звук для губернатора Михаила Ведерникова. Я считаю, что дальше нужно просто развивать переработку, возвращая в оборот как можно большее количество вторичных ресурсов и получать от этого экономическую прибыль. Это очень большая работа с региональным оператором. И я точно знаю, что губернатор очень строго за этим следит. Он человек, который не понаслышке знает природу, любит ее, любит бывать на природе, поэтому для него это личный в определенном смысле проект, чтобы Псковская область никогда не потеряла звание одного из самых экологических регионов наше страны. У него прекрасная команда, я считаю, что из этой команды можно выделить, конечно, Александра Козловского (депутата Госдумы, секретаря Псковского регионального отделения «Единой России»  - от ред.), который точно так же всеми своими силами старается сохранять природу. И тот склад ума, тот порядок, который присущ ему везде, на производстве и в работе (я знаю его не первый год), он старается привносить в те экопроекты, которых он касается.

Любовь Кузнецова: Еще один вопрос про экологию. Я не устану приводить этот пример, поскольку он за последнее время - самый яркий пример общественной дискуссии на экологическую тематику. Я имею в виду строительство завода «Титан Полимер» в особой экологической зоне «Моглино». Вы наслышаны уже тоже об этой тематике. Приходит компания-инвестор, понятно, что это производство сложное, химическое высокотехнологичное. При этом местные жители говорят: «А мы не хотим». Власти подписывают с инвестором соглашение, которое дает возможность властям, контролирующим органам в любой момент, когда предприятие уже заработает, придти и посмотреть, что на нем происходит.

Николай Валуев: Власть обязана заключить подобное соглашение по закону об экологической информации. Даже сделать больше: не просто дожидаться прихода жителей с какими-то там дозиметрами, а именно информировать их и размещать эту информацию на ресурсах. Будет государственный ресурс, куда население сможет фиксировать своими доступными способами загрязнение окружающей среды, а федеральный центр моментально получит эту информацию, минуя даже контролеров здесь, на местах.

Любовь Кузнецова: Это вы говорите о законе, который на днях был подписан президентом Владимиром Путиным, но соглашение, заключенное властями с «Титаном», было подписано год назад.

Николай Валуев: Оно доказывает готовность пойти навстречу. Это важно, это реально нужно делать. Не знаю, как в других странах, но у нас есть такая национальная особенность — патологическое недоверие власти. Оно было во времена царя, оно было во времена коммунистов, оно и сейчас. Мы просто с этим живем, рождаемся, это наше все. Мы можем только не словами, а делами доказывать что-то обратное.

Любовь Кузнецова: И теми самыми делами сейчас пытаются доказать свою состоятельность, свою ответственность и представители завода, которые показывают себя социально ответственным бизнесом и идут на диалог с властью, с местными жителями, со средствами массовой информации. Я к тому, что такие обоюдные процессы должны быть?

Николай Валуев: А они по-другому и не будут. Дело в том, что производство и вообще какие-либо предприятия без социальной нагрузки — для любой страны нонсенс. Социальная ответственность — это мера, которая доходит до человека или группы людей, приходящих и использующих ресурсы места, где они размещают производство, помимо налогов. Налоги есть налоги, а мера в виде социальной ответственности ложится на производителя сверх налогов. Во всех странах этот процесс есть, никто от него не морщится, его воспринимают нормально. Даже если кто-то морщится, делает это за спиной. Просто к этому надо быть готовым.

Любовь Кузнецова: У нас эти процессы только начинаются?

Николай Валуев: Нет, у нас бизнес прекрасно знает, что такое социальная ответственность. Важно, чтобы и власть «не наглела». Даже держатели ларьков прекрасно понимают, что рано или поздно к ним может поступить просьба обеспечения чистоты той территории, на которой стоит этот ларек. Это и есть та небольшая, «ларечная», но социальная ответственность. Помимо этого, человек платит налоги, вроде бы, на этом все должно было закончится. Все реализуют эту меру по разному, вот и все. Почему за границей благотворительность буквально возводится в ранг образа жизни? И вы не войдете в определенные круги, сообщества, структуры людей, не оказывая такой поддержки. У нас это называется социальная ответственность.

Теги: #бокс #депутат #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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