Общество

Санитарные нарушения выявили в одной из школ Себежского района

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявили в Кузнецовской средней школе в деревне Дубровка Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Так, участок пищеблока оказался не оборудован локальной вытяжной системой, над плитой имелись открытые светильники, что, как отметили в ведомстве, не обеспечивает безопасность при изготовлении блюд, поскольку это может привести к попаданию посторонних предметов и частиц (стекла) в пищу.

При проверке пищеблока школы прокуратура выявила следующие нарушения: используются разделочные доски с трещинами и деформациями, в конце рабочего дня дезинфекция посуды и столовых приборов не проводится, не используются термометры при раздаче блюд.

В адрес директора учебного заведения направили представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и наказать виновных. В итоге выявленные нарушения устранили, ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.