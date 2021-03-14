Общество

Николай Валуев отметил открытость якорного резидента ОЭЗ «Моглино»

Органы власти должны оказывать всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов, но вместе с тем и тщательно следить за выполнением всех экологических норм и требований. Таким мнением в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. При этом он отметил информационную открытость якорного резидента ОЭЗ «Моглино» - псковского завода «Титан-Полимер».

Гость студии подчеркнул, что власти не должны просто дожидаться прихода жителей «с какими-то дозиметрами», а заблаговременно информировать их и размещать важную информацию на интернет-ресурсах. Николаев Валуев упомянул, что в разработке находится единый государственный ресурс, где население сможет фиксировать доступными им способами загрязнение окружающей среды, и федеральный центр будет получать эту информацию, минуя контролеров на местах.

Говоря о соглашении администрации Псковской области с псковским заводом «Титан-Полимер», Николай Валуев отметил, что такой документ доказывает, что для предприятия тема поддержания экологической безопасности принципиально важна.

«Это важно, это реально нужно делать. Не знаю, как в других странах, но у нас есть такая национальная особенность - патологическое недоверие власти. Оно было во времена царя, оно было во времена коммунистов, оно есть и сейчас. Мы просто с этим живем, рождаемся, это наше все. Мы можем только делами, а не словами доказывать что-то обратное», - добавил он.

Гость студии заявил, что крайне важно, чтобы современные предприятия показывали себя социально ответственными, шли на диалог с властью, с местными жителями, со средствами массовой информации.

«Производство и вообще какие-либо предприятия без социальной нагрузки для любой страны – это нонсенс. У нас бизнес прекрасно знает, что такое социальная ответственность. Важно, чтобы и власть «не наглела». Даже держатели ларьков прекрасно понимают, что рано или поздно к ним может поступить просьба обеспечения чистоты той территории, на которой стоит их ларек. Почему за границей благотворительность буквально возводится в ранг образа жизни? И вы не войдете в определенные круги, сообщества, структуры людей, не оказывая такой поддержки. Это и называется социальной ответственностью», - заключил Николай Валуев.