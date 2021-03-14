Общество

Принципы долга, чести и мужества прививали псковским курсантам в кинотеатре

Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Татьяна Хван организовала для курсантов просмотр в кинотеатре фильма «Белый снег» – биографическую драму режиссера Николая Хомерики о выдающейся лыжнице Елене Вяльбе . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

«Главная героиня фильма преодолела все испытания и достигла высочайших успехов в спорте. Интересно было узнать о событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Конечно, эта выдающаяся лыжница – пример для подражания!» – поделилась впечатлениями от фильма курсант Аида Алибекова.

Отмечается, что Татьяна Хван тоже имеет спортивные достижения. «И пусть они скромнее, чем у героини фильма, не мирового, а всероссийского уровня, но для обучающихся важно, что их преподаватель – победитель и призер чемпионатов Северо-Западного и Центрального федерального округов по тхэквондо, призер чемпионатов ФСИН России по дзюдо и самбо, обладатель черного пояса по тхэквондо ИТФ», - подчеркнули в Псковском филиале академии.

Среди курсантов есть спортсмены, которые являются гордостью Псковского филиала Академии ФСИН России.

Так, Юлия Маменченкова – чемпион России по кикбоксингу, Аида Алибекова – призер первенства СЗФО по волейболу, Анастасия Кислицына – призер первенства СЗФО по мини-футболу, получившая звание лучшего вратаря, Анна Переходкина – победитель и призер областных соревнований по лыжным гонкам и волейболу, Асхаб Баханаев, Ислам Шамсудинов и Исрапил Цугаев имеют спортивное звание кандидата в мастера спорта России по вольной борьбе.

«Наши курсанты амбициозны, в хорошем смысле этого слова. Для них важно не только участие в соревнованиях, но и победы в них. Надеюсь, что после просмотра фильма "Белый снег" их желание заниматься спортом станет еще сильнее, и возрастет не только воля к победе, но и понимание основополагающих жизненных принципов – долга, чести и мужества», – сказала Татьяна Хван.