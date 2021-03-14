Общество

​​​​​​​Как малый и средний бизнес в Псковской области провел гендерные праздники

МТС проанализировала активность предприятий среднего и малого бизнеса 23 февраля и 8 марта, а также в преддверии праздников на основе данных сервисов «МТС Касса» и «МТС Маркетолог». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, парикмахерские и салоны красоты вошли в топ торговых точек по наибольшему обороту, как в женский праздник, так и в мужской.

Фото: пресс-служба МТС

Кто заработал 23 февраля

По данным аналитиков «МТС Кассы», с 19 по 23 февраля самый заметный рост оборота по сравнению с обычными днями в феврале показали магазины техники и электроники – 46%, магазины одежды – 42%, парикмахерские и салоны красоты – 41%, алкомаркеты – 40%, магазины игр и игрушек – 39%, обуви –27%, автотоваров – 19%, строительные и спортивные магазины – 6%, мебельные магазины – 5%.

Кто заработал 8 марта

С 4 по 8 марта больше, чем на половину, выросли продажи в магазинах обуви – на 86%, бытовой техники и электроники – на 79%, ювелирных украшений – на 75%, цветов – на 67%, чая и кофе – на 59%, в парикмахерских и салонах красоты – на 55%, магазинах кондитерских изделий – на 51%. Также увеличился оборот магазинов одежды – на 31%, алкоголя – на 22%, игр и игрушек – на 21%.

Праздники вызвали повышенный спрос на рекламные рассылки

По данным сервиса «МТС Маркетолог», количество рекламных кампаний перед 23 февраля выросло на 82%, а перед 8 марта – в 3,5 раза по сравнению с обычными днями февраля. Так, в Псковской области перед мужским праздником чаще всего рекламировали рестораны, доставку готовой еды и фитнес-центры. К 8 марта рекламу чаще заказывали представители сферы красоты, цветочного бизнеса и ювелирные магазины.

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