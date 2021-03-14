Общество

За неуплату алиментов жителю Острова назначили 20 часов обязательных работ

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына житель Острова займется общественно полезным трудом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчина продолжительное время нигде не работал, материального участия в жизни ребенка не принимал, алименты не оплачивал с сентября. Задолженность составила свыше 50 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что в отношении мужчины имеются и иные производства с долгами.

На требования явиться в отделение судебных приставов мужчина не реагировал, поэтому его туда доставили принудительно. Мировой судья назначил должнику обязательные работы сроком на 20 часов.

В настоящее время мужчина трудоустроился. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.