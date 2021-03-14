Общество

Специалисты «Экопрома» проведут выездной прием граждан и юрлиц в Дно 19 марта

Выездной прием юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО проведут менеджеры ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Дно 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор.

Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, получить консультацию. «Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте», - отметили в компании.

19 марта выездной прием специалистов регоператора состоится в Дно по адресу: улица Карла Маркса, 16 (актовый зал администрации Дновского района). Прием будет вестись с 11.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Контактные телефоны: 8-981-361-06-67 (для юридических лиц), 8-911-690-15-81 (для физических лиц).

Напомним, регоператор приступил к проведению выездных приемов в муниципалитетах, которые ведут менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому смогут обратиться физические лица. В минувшую пятницу такой прием состоялся в Острове.