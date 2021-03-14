Общество

«Жить можно»: Навальный поделился впечатлениями от колонии

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Facebook первый пост после перевода в колонию во Владимирской области. Политик подтвердил, что содержится в «секторе усиленного контроля А» в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покрове.

«Никакого насилия и даже намека на него» Навальный не видел, а колонию называет . «наш дружелюбный концлагерь», пишет «Коммерсант».

«Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками», - написал господин Навальный.

Алексей Навальный заявил, что сейчас «методы сменились», и он не помнит «места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо». «Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь"», - пишет он.

Политик добавил, что в колонии соблюдаются режим, устав и распорядок дня, а мат и жаргонные слова запрещены. Везде установлены видеокамеры, при малейших нарушениях составляют рапорт, уточнил он. «Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо», - сообщил Алексей Навальный.

«У меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте"», - рассказал оппозиционер.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Во время суда политик был в СИЗО «Матросская Тишина», затем его перевели в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, а позднее — в ИК-2 «Покров».