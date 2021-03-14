Общество

Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19

Ученые объяснили, почему аносмия является «хорошим» симптомом коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 20 minutos. Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19.

Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

«Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием», - объяснил профессор и глава отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесус Порта-Этессам.

Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.