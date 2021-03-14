Общество

Псковскому филологу Татьяне Никитиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Заведующей кафедрой теории и методики гуманитарного образования ПсковГУ, доктору филологических наук, профессору Татьяне Никитиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Соответствующий указ от 15 марта подписал президент страны Владимир Путин.

Татьяна Геннадьевна Никитина имеет образование филолога-унгариста, учителя русского языка и литературы.В 1976 году окончила Ленинградский государственный университет (филологический факультет). По окончании университета (1976 - 1995) работала в Волгоградском педуниверситете, Высшей следственной школе МВД, Карчахпюрской средней школе (Армения) в качестве преподавателя русского языка как неродного. С 1995 года по настоящее время работает в ПсковГУ. Прошла путь от ассистента до зав. кафедрой ТГО.

Добавим, в сферу научных интересов Татьяны Никитиной входят молодежный сленг, русский жаргон, ненормативная лексика, пословицы и поговорки. Также она является рок-музыкантом.