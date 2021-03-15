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Общество

К весеннему ремонту дорог и цветочному сезону готовятся в Великих Луках

16.03.2021 07:50|ПсковКомментариев: 0

Муниципальные предприятия Великих Лук активно готовятся к началу нового весеннего этапа работ по благоустройству городских территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, МУП «ДСУ» сейчас готовит к запуску асфальтобетонный завод, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий сразу же приступить к ямочному ремонту горячим асфальтом.

«Вся техника, которая будет задействована в работах, у нас уже подготовлена: катки, асфальтоукладчик, самосвалы, – рассказал директор МУП «ДСУ» Руслан Скопцов. – И сейчас все усилия направлены на подготовку завода к сезону. Каждый год запуск завода осуществляется примерно в двадцатых числах апреля, но все зависит от погодных условий. На сегодняшний день пока зима не отступает, но в любом случае, к двадцатому апреля завод будет полностью готов. Тогда три бригады будут работать на ямочном ремонте в городе».

Он добавил, что в 2019 году администрация города приобрела для предприятия новый фильтр для глубокой очистки воздуха. Замеры выбросов в атмосферу, которые производил асфальтобетонный завод, были в пределах допустимых значений, но жители иногда все-таки обращались с жалобами на пыль. Чтобы полностью исключить этот негативный момент, был приобретен и установлен новый рукавный фильтр тонкой очистки воздуха. С того времени ни одной жалобы в адрес МУП «ДСУ» от жителей не поступало. Сейчас предприятие ведет переговоры по закупке новых картриджей для данного фильтра.

Рассказывая о намеченных планах, на предприятии также отметили: как только среднесуточная температура воздуха будет составлять около +10 градусов, начнутся работы по нанесению дорожной разметки. Разметка на пешеходных переходах будет нанесена с помощью холодного пластика, так как эта технология неплохо себя зарекомендовала. А осевая дорожная разметка будет наноситься краской.

«На данный момент в муниципальный контракт по содержанию городских дорог у нас входит ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки. Он заключен на два года и действует до конца 2021 года. Сейчас участвуем в аукционах по благоустройству общественных территорий и дорожного покрытия. Также в этом году планируем приобретение новой техники», - рассказали на предприятии.

Директор МУП «ДСУ» сообщил, что сотрудники предприятия традиционно готовят технику к зимнему периоду, заканчивая очередной рабочий сезон: проводят инвентаризацию и ставят в теплые боксы.

В ходе разговора Руслан Скопцов напомнил, что ямочный ремонт проезжей части и тротуаров осуществляется только по письменной заявке, которую можно подать в МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки». «Если есть проблемные участки, нужно обратиться в приемную, а мы оперативно отреагируем на заявку и отремонтируем асфальтобетонное покрытие. Стараемся реагировать быстро и ничего не упустить», - сказал он.

Также идут работы в МП «Зеленхоз». Сейчас идет подготовка рассады цветов для высадки на городские клумбы. Всего в этом году будет высажено порядка 160 тысяч цветов. Осенью прошлого года было высажено порядка 15 тысяч луковиц тюльпанов, которые можно будет увидеть с приходом тепла, рассказал директор МП «Зеленхоз» Максим Чумаков.

«На сегодняшний день все семена закуплены, сейчас идет активная пикировка тех семян, которые будут высажены в мае этого года. Бархатцы, сальвия, петуньи, львиный зев, агератум – эти цветы неприхотливые и проверены годами. Также проращивается рассада, которая будет высажена в апреле – это морозостойкие цветы», - заметил он.

А вот высаживать розы МП «Зеленхоз» пока не планирует, так как отдельные граждане воруют цветы, выкапывают и уносят, обрывают распустившиеся розы. Поэтому в настоящее время розы высажены только у Вечного огня.

Помимо цветов, предприятие совместно с МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки» по заявкам жителей города будет высаживать деревья в городской черте.

«Работы по благоустройству Великих Лук не останавливаются, сотрудники городских коммунальных предприятий стараются сделать наш город комфортным и ухоженным. Вот только, если сами жители не будут заботиться о месте, где живут, о чистоте своих дворов и улиц, эти усилия вряд ли будут заметны», - заключили в администрации города.

Теги: #великие луки #ремонт дорог #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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