Общество

Педагог из Пскова одержал троекратную победу в межрегиональном конкурсе

Доцент ПсковГУ, кандидат исторических наук Максим Васильев одержал троекратную победу в межрегиональном конкурсе авторских программ «Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях образования», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Преподавателю удалось занять призовые места во всех трех номинациях конкурса. В номинации «Лучшая авторская программа» было представлено учебное пособие для среднего профессионального образования по обществознанию, а в номинации «Лучшая методическая разработка» – учебное пособие «Историко-культурное наследие Псковского края». Обе работы заняли первые места в конкурсе. В номинации «Обобщение опыта по реализации авторской программы» доцент Васильев представил авторскую разработку, посвященную исследованию опыта воспитания русского офицерства царской России в конце XIX – начале ХХ века, которая по решению жюри также была отмечена дипломом победителя и заняла третье место.

Сам конкурс проводился на базе инновационной площадки «Реализация конвергентного подхода в образовательной среде СПО как одно из условий гражданско-патриотического воспитания обучающихся». Цель - способствовать расширению системы взаимодействия образовательных организаций, заинтересованных в развитии конвергентного подхода в области гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Ранее доцент Васильев также стал лауреатом I степени Международного профессионального конкурса «Научный руководитель года», его учебное пособие по историко-культурному наследию Псковского края становилось победителем международного конкурса публикаций «Университетский учебник 2017», а в 2020 году - международного конкурса учебно-методических работ преподавателей вузов и ссузов.