Общество

Данилов-гейт: «лишние» подробности

«Там, где правила игры не позволяют выиграть, джентльмены меняют правила»

Продолжаем внимательно следить за развитием резонансного уголовного дела в отношении известного псковского бизнесмена Александра Данилова. С первых дней оно приковывает пристальное внимание бизнес-сообщества и неравнодушных граждан. С тех пор прошло около полутора лет, однако говорить, что в этом деле появилась хоть какая-то ясность, увы, не приходится.

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Более того, с течением времени выясняются некоторые факты, которые, как минимум, вызывают вопросы к органам следствия. А как максимум, заставляют задуматься, есть ли вообще правовые основания у данного уголовного дела. В предыдущих материалах мы подробно остановились на целом ряде «нестыковок», ставящих под сомнение позицию стороны обвинения.

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Сегодня рассмотрим один, казалось бы, совершенно незначительный процессуальный эпизод, который, с точки зрения закона, лежит в основе данного дела.

Для этого нам необходимо вернуться в самое его начало. 16 декабря 2019 года следователь возбудил уголовное дело в отношении А. Данилова по статье 172 (Незаконная банковская деятельность) и статье 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ. Здесь детали имеют принципиальное значение, поэтому мы знакомим вас с мельчайшими подробностями развития сюжета.

Итак, дело по статье 172 УК РФ было возбуждено 16.12.2019 в 14 часов 38 минут по московскому времени. 12 минут спустя тем же следователем возбуждается еще одно дело — теперь уже по статье 174 УК РФ. «Сверхзвуковая» скорость следственных действий может посеять некоторые сомнения, впрочем, давайте считать, что псковские следователи просто умеют очень быстро работать. В процессуальном смысле тут не к чему придраться.

Поясним одну немаловажную особенность. Дело об отмывании денежных средств возбуждается лишь в том случае, когда у следствия есть факты незаконной банковской деятельности конкретного лица. То есть по статье 174 УК РФ дело может быть возбуждено только после (а правильнее сказать — вследствие) возбуждения дела по статье 172 УК РФ. Другого алгоритма в отечественном процессуальном праве нет. Поэтому, даже если 12-минутный разрыв между двумя делами вызывает удивление, формально тут следствием все сделано верно.

А теперь следите за руками.

Дело по статье 174 было возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного, обнаружившего соответствующие признаки состава преступления, подпадающие под указанную статью УК РФ. Согласно записи, сделанной в КУСП (Книга учета заявлений, сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях), соответствующий рапорт подан 16 декабря 2019 года в 11 часов 35 минут. При этом оперуполномоченный в своем рапорте (вероятно, помня о том, что статья 174 возбуждается вследствие статьи 172), ссылается на имеющееся в его распоряжении материалы «ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ.

Стоп, друзья. Какое такое дело? Ведь, как следует из вводной части постановления о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено в тот же день в 14:38, т. е. примерно три часа спустя. Как такое могло произойти? Вряд ли автор рапорта обладал «маховиком времени» Гермионы Грейнджер или, подобно Марти Макфлаю, успел ненадолго слетать в будущее, прежде чем вернуться в свое время и написать рапорт, ставший основанием для возбуждения дела.

Тут можно сделать некоторые очевидные выводы. Прежде всего, кто-то на стороне обвинения вводит всех в заблуждение. Если исходить из общедоступной информации, выходит так, что оперуполномоченный в своем рапорте ссылается на материалы уголовного дела, которого на тот момент не существовало в природе. Таким образом, он содержит недостоверную, по сути, сфальсифицированную информацию. А напомним, что именно этот рапорт стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье 174 УК РФ.

Дотошные правоведы могут обратить внимание, что все же есть в отечественном уголовно-процессуальном праве лазейка для похожих случаев. А именно, когда следователю в процессе расследования уголовного дела стало известно о совершении иного преступления. В таком случае, в соответствии со статьей 155 УПК РФ, следователь имеет право выделить его в отдельное производство. Но тут мы возвращаемся к приведенному выше алгоритму, согласно которому дело по статье 174 никак не может быть заведено раньше, чем дело по статье 172 УК РФ. Просто потому, что легализация (отмывание) преступных доходов всегда является следствием незаконной финансовой деятельность, никак не наоборот.

Если дело по статье 172 УК РФ «стартовало» в 14:38 16 декабря, то, естественно, что гипотетические «факты отмывания» следователь мог бы установить уже в ходе расследования, т. е. после 14 часов 38 минут. Предположим, что делом занялись настоящие гении сыска, и для установления этих фактов потребовались считанные минуты. Однако и этом случае вся конструкция рушится, когда на рапорте, который положен в основу дела по статье 174 УК РФ, мы видим время: 11 часов 35 минут 16 декабря 2019 года. Шах и мат, господа.

Давайте отойдем от процессуальной казуистики и посмотрим, что это может означать на практике. Во-первых, если подходить по формальному принципу, с позиции сухой буквы закона, то, на мой взгляд, возбуждение дела по статье 174 УК РФ абсолютно необоснованно и незаконно. Во-вторых, вероятно, компетентным органам следовало бы разобраться, каким таким образом в основу уголовного дела ложится рапорт, автор которого ссылается на несуществующее в природе событие?

Таким образом, в деле бизнесмена Александра Данилова появился еще один крайне сомнительный набор фактов. Возникают новые вопросы к органам следствия. Пора бы уже начать получать хоть какие-то ответы. Ведь мы тут имеем дело, с одной стороны, с судьбой конкретного человека, которому предъявлены весьма серьезные обвинения. А, с другой стороны, идет речь и о «климате» в псковском бизнесе, который сегодня и без пристального внимания правоохранителей напоминает кита, выброшенного на берег.

Хотелось бы заметить, что мы в данном случае находимся над схваткой, не занимая ту или иную позицию. В наших материалах мы не даем оценку доказательствам, не стремимся подменить суд, сторону обвинения или защиту. Мы лишь требуем объективного и честного расследования, если человека подозревают в совершении тех или иных противоправных действий. И, прежде всего, соблюдения неотъемлемого права граждан на справедливое и непредвзятое разбирательство в разумные сроки. Поэтому продолжаем держать руку на пульсе самого резонансного уголовного дела нашего времени и внимательно следим за его развитием.

Андрей Степанов