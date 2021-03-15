Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
Где заказать дом мечты?
электронные решения для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 15.03.2021 23:130 Еще 52 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области 16.03.2021 09:470 Данилов-гейт: «лишние» подробности 16.03.2021 09:350 Мишустин поручил проработать меры поддержки сельских учителей 16.03.2021 09:260 Псковский крест 16.03.2021 09:060 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 16.03.2021 08:320 Педагог из Пскова одержал троекратную победу в межрегиональном конкурсе
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:023 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 10.03.2021 16:482 Мост просто устал 09.03.2021 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей 13.03.2021 16:520 Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи 15.03.2021 13:221 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

16.03.2021 09:06|ПсковКомментариев: 0

Очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных придумали мошенники – они рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства и потом запугивают получателя, что если он не перейдет по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждет судебное разбирательство, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она добавила, что сообщение содержит информацию о поступлении на счет потенциальной жертвы средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Однако, жертва обязана подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки», перейдя по ссылке на ресурс, который, как правило, является качественной подделкой официальных сайтов ведомств.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность – ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», - рассказала Лазарева.

После перехода на указанный злоумышленниками сайт проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег или незаконное использование персональных данных.

Легенда с выплатами активно использовалась мошенниками в период жестких ограничений из-за коронавируса. Но реализовывалась она через распространение якобы новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в социальных сетях.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку смс, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», - пояснила эксперт. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 81 человек
16.03.2021, 10:000 Три объекта отремонтируют в Псковском районе по «дорожному» нацпроекту 16.03.2021, 09:530 В Пскове по требованию прокурора застройщик вложил в жилой дом более 3,5 млн рублей 16.03.2021, 09:470 Данилов-гейт: «лишние» подробности 16.03.2021, 09:350 Мишустин поручил проработать меры поддержки сельских учителей
16.03.2021, 09:260 Псковский крест 16.03.2021, 09:240 Порховичу ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения 16.03.2021, 09:140 В Совфеде предлагают разрешить женщинам ремонтировать самолеты 16.03.2021, 09:070 Четыре артснаряда обнаружены в Псковском районе
16.03.2021, 09:060 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества 16.03.2021, 08:590 Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе 16.03.2021, 08:580 Российские ученые вырастили встраивающиеся в глаза клетки 16.03.2021, 08:440 Наталия Орейро записала песню о пандемии на русском языке
16.03.2021, 08:320 Педагог из Пскова одержал троекратную победу в межрегиональном конкурсе 16.03.2021, 08:230 Густой туман прогнозируют в Псковской области в ближайшее время 16.03.2021, 08:180 В Кобыльем Городище ведется реставрация церкви Михаила Архангела 16.03.2021, 08:050 В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
16.03.2021, 07:500 К весеннему ремонту дорог и цветочному сезону готовятся в Великих Луках 16.03.2021, 07:330 В России планируют ужесточить наказание за повторное пьяное вождение 16.03.2021, 07:170 Правительство предлагает создать банк данных экстремистских материалов 16.03.2021, 07:000 Память жертв палачей из латышского легиона СС почтили в Псковской области
15.03.2021, 23:130 Еще 52 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области 15.03.2021, 22:430 Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордного за 200 лет уровня 15.03.2021, 22:070 Александр Козловский зарегистрировался в TikTok 15.03.2021, 22:030 Изменения в порядок допуска граждан к управлению ТС вступают в силу с 1 апреля
15.03.2021, 21:480 Санитарные нарушения выявили в одной из школ Себежского района 15.03.2021, 21:300 Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19 15.03.2021, 21:120 Псковскому филологу Татьяне Никитиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 15.03.2021, 20:570 Штраф в 60 тысяч рублей заплатит печерянин за «липовые» права
15.03.2021, 20:390 В Пскове собираются заключить концессионное соглашение о создании Центра спортивной гимнастики 15.03.2021, 20:241 Фотофакт: В Пскове «растаяла» еще одна лестница 15.03.2021, 20:090 Цифровую выставку с 135-летию «Создателя книги» открыл музей-заповедник «Михайловское» 15.03.2021, 19:540 Дзюдоисты «Бригантины» вернулись с призами с межрегионального турнира
15.03.2021, 19:380 Военкомат Пскова ищет мужчин в возрасте от 18 до 40 лет 15.03.2021, 19:270 В Порхове завели уголовное дело на пасынка, избившего отчима 15.03.2021, 19:230 Лучшие полит-нокдауны недели 15.03.2021, 19:170 Александр Козловский: «Титан-Полимер» даст региону возможность развиваться, а его жителям – хорошо зарабатывать
15.03.2021, 19:070 «Жить можно»: Навальный поделился впечатлениями от колонии 15.03.2021, 19:000 В Пскове планируют построить дорогу от кольца на улице Труда до Северного обхода 15.03.2021, 18:460 Дмитрий Шахов выступил на годовом совещании судей Псковской области 15.03.2021, 18:301 В Пскове подростка будут судить за хищение денег с чужой банковской карты
15.03.2021, 18:251 Реплика Донецкого: Обидно за Масленицу, блин! 15.03.2021, 18:110 За неуплату алиментов жителю Острова назначили 20 часов обязательных работ 15.03.2021, 18:000 Специалисты «Экопрома» проведут выездной прием граждан и юрлиц в Дно 19 марта 15.03.2021, 17:470 Принципы долга, чести и мужества прививали псковским курсантам в кинотеатре
15.03.2021, 17:430 Псков советский: украшения ушедшей эпохи. ФОТО 15.03.2021, 17:350 Николай Валуев отметил открытость якорного резидента ОЭЗ «Моглино» 15.03.2021, 17:280 Сбербанк расширил возможности переводов денег за рубеж 15.03.2021, 17:220 ​​​​​​​Как малый и средний бизнес в Псковской области провел гендерные праздники
15.03.2021, 17:180 Псковичка завоевала «золото» на соревнованиях по конному спорту в Петербурге 15.03.2021, 17:170 Николай Валуев о запрете «Катюши», псковском спорте и экологии 15.03.2021, 17:100 Год науки в Пскове открыли флешмобом «Робот – друг человека» 15.03.2021, 17:010 В ПФР рассказали, как и кому назначаются пенсии по старости в 2021 году
15.03.2021, 16:520 В ЛДПР предложили повысить роль общественных палат муниципальных образований 15.03.2021, 16:440 Заявки на участие в первенстве по мини-футболу среди ветеранов принимают в Пскове 15.03.2021, 16:340 Строительная компания пожаловалась в УФАС на «Тепловые сети» Великих Лук 15.03.2021, 16:180 Себежские вокалисты привезли награды с международного фестиваля
15.03.2021, 16:080 В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии 15.03.2021, 15:580 Жителей Псковской области ждет «вялотекущая весна» 15.03.2021, 15:460 Сильнейших волейболисток определили в Псковской области 15.03.2021, 15:400 Более полумиллиона рублей похитили у двух великолучан лжесотрудники банка
15.03.2021, 15:350 В Псковской области осталось два действующих очага коронавируса 15.03.2021, 15:250 Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиционная активность в Псковской области 15.03.2021, 15:100 Псковичи смогут проголосовать за кандидатов от «Единой России» через портал госуслуг и очно 15.03.2021, 15:000 Псковичей приглашают на встречу с преподавателем из Лондона
15.03.2021, 14:520 Более 800 кредитов выдал псковичам Сбербанк в рамках программы льготной ипотеки 15.03.2021, 14:430 Псковича обвинили в распространении детской порнографии 15.03.2021, 14:311 Большинство участников опроса ПЛН одобрили юридическое закрепление предвыборных обещаний 15.03.2021, 14:181 Александр Козловский: Участники «ПолитСтартапа» должны разделять идеи «Единой России»
15.03.2021, 14:100 На Октябрьском проспекте в Пскове начались ремонтные работы 15.03.2021, 13:570 Банк «Открытие»: В олимпиаде по анализу данных IDAO примет участие более 600 команд 15.03.2021, 13:410 Двое школьников угнали автомобиль в Острове 15.03.2021, 13:370 «Уроки цифры» проходят в школах Псковской области
15.03.2021, 13:290 Сети горячего водоснабжения чистят на улице Ижорского Батальона в Пскове 15.03.2021, 13:221 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 15.03.2021, 13:100 Псковские театралы получают скидку на билеты от Tele2 15.03.2021, 13:070 В «Экопроме» напомнили, кто должен вывозить ветки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.