Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных придумали мошенники – они рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства и потом запугивают получателя, что если он не перейдет по ссылке и не «подтвердит» получение, то его ждет судебное разбирательство, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она добавила, что сообщение содержит информацию о поступлении на счет потенциальной жертвы средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Однако, жертва обязана подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки», перейдя по ссылке на ресурс, который, как правило, является качественной подделкой официальных сайтов ведомств.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность – ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», - рассказала Лазарева.

После перехода на указанный злоумышленниками сайт проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег или незаконное использование персональных данных.

Легенда с выплатами активно использовалась мошенниками в период жестких ограничений из-за коронавируса. Но реализовывалась она через распространение якобы новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в социальных сетях.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку смс, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», - пояснила эксперт. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина и никак иначе.