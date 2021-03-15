Общество

Мишустин поручил проработать меры поддержки сельских учителей

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения подготовить предложения по дополнительной поддержке педагогов, которые переехали работать в села. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города», - говорится в поручении.

Такую задачу Михаил Мишустин поставил по итогам рабочей поездки в Алтайский край. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля.