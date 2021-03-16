Общество

Псковичам предлагают поступить в военные вузы

Региональное управление Росгвардии проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск нацгвардии РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проводят в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ, Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.