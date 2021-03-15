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Общество

Проект великолучанки отметили на конкурсе «Россия-2035»

16.03.2021 10:21|ПсковКомментариев: 0

Великолучане приняли участие в очном этапе всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», который состоялся в Москве с 12 по 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском Доме культуры имени ленинского комсомола.

Участники конкурса в возрасте от 7 до 35 лет готовили свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года в разных форматах, затрагивая темы безопасного и «умного» города, Дальнего Востока и Арктики, государства как цифровой платформы, новых технологий и потребностей в сферах образования, науки и культуры, а также поднимая вопросы обеспечения благополучия населения.

Более 4 тысяч человек приняли участие в заочном этапе, по итогам которого эксперты отобрали лучшие работы, среди них оказались и проекты великолучан:

  • проект «Восстановление туристического объекта в городе Великие Луки: храм святого Антония Падуанского и имени преподобной Девы Марии» начальника учебно-производственного отдела СПО ВФ ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (направление «образование, наука, культура») Ольга Титенковой,
  • проект «Туристический потенциал: перспективные направления развития промышленного и индустриального туризма в городе Великие Луки» председателя первичной профсоюзной организации студентов Великолукского техникума железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова структурного подразделения ВФ ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (направление «образование, наука, культура») Кирилла Лебедева,
  • проект «Город-сад. Возвращение к истокам» заместителя директора по культурно-массовой работе МБУК «ДК ЛК» (направление «ЖКХ и городская среда») Марии Титенковой.

По результатам очной защиты конкурсных работ Ольга Титенкова стала дипломантом в номинации «Проект», ее отметили специальным призом от Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» и наградили.

По итогам мероприятия сформируют стратегию социально-экономического развития РФ до 2035 года – документ стратегического планирования, разрабатываемый министерством экономического развития РФ.

Организаторами выступают Фонд «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации и международного юридического клуба.

Теги: #великие луки #дом культуры #россия 2035
Источник: Псковская Лента Новостей
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