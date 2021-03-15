Проект великолучанки отметили на конкурсе «Россия-2035»

Великолучане приняли участие в очном этапе всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035», который состоялся в Москве с 12 по 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском Доме культуры имени ленинского комсомола.
Участники конкурса в возрасте от 7 до 35 лет готовили свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года в разных форматах, затрагивая темы безопасного и «умного» города, Дальнего Востока и Арктики, государства как цифровой платформы, новых технологий и потребностей в сферах образования, науки и культуры, а также поднимая вопросы обеспечения благополучия населения.
Более 4 тысяч человек приняли участие в заочном этапе, по итогам которого эксперты отобрали лучшие работы, среди них оказались и проекты великолучан:
По результатам очной защиты конкурсных работ Ольга Титенкова стала дипломантом в номинации «Проект», ее отметили специальным призом от Фонда поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» и наградили.
По итогам мероприятия сформируют стратегию социально-экономического развития РФ до 2035 года – документ стратегического планирования, разрабатываемый министерством экономического развития РФ.
Организаторами выступают Фонд «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации и международного юридического клуба.