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Общество

Руководители псковских профсоюзов и Роскомнадзора договорились о взаимодействии

16.03.2021 11:47|ПсковКомментариев: 0

Состоялась рабочая встреча между руководителями Псковской областной организации профсоюза работников связи России, Псковского облсовпрофа и регионального управления Роскомнадзора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, участники встречи обсудили предстоящие структурные изменения в управлении, ситуацию на рынке труда, кадровые изменения в структуре Роскомнадзора и эпидемиологическую обстановку в Псковской области.

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов рассказал о возможностях профсоюза на территории региона, о положительной практике организации профсоюзного движения в учреждениях для формирования стабильной, здоровой рабочей атмосферы в коллективе и продуктивности его труда.

Председатель Псковского обкома профсоюза связи Ирина Иванова подчеркнула единую отраслевую направленность работы их организаций, а также рассказала о поддержке со стороны профсоюза в развитии духа коллективных действий, мотивации к стабильности и сплоченности в рабочем коллективе, дополнительной возможности у работников проверки законности действий работодателя, при принятии им решений, со стороны профсоюзной организации.

Встреча состоялась в рамках заключенного трехстороннего соглашения между администрацией Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и объединением работодателей Псковской области. Участники обсуждения приняли решения по дальнейшему совместному взаимодействию и подготовке встречи с рабочим коллективом управления Роскомнадзора.

Теги: #Роскомнадзор #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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