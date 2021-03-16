Общество

Великолукский суд рассмотрел иск прокуратуры к студенту-прогульщику

Студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прогулял экзамены, но получил положительные оценки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Выяснилось, что студент не посещал учебные занятия, а также не присутствовал при сдаче группой зачетов, экзаменов и курсовых работ. Но в соответствии с экзаменационными (зачетными) ведомостями сессий по дисциплинам, на сдаче которых он не присутствовал, ему проставили положительные оценки и указали сведения о сдаче зачетов и курсовых работ, что, как отметили в прокуратуре, является незаконным.

В итоге Великолукский городской суд рассмотрел и удовлетворил исковое заявление прокуратуры города к студенту академии и к самому образовательному учреждению о признании экзаменационных (зачетных) ведомостей недействительными.