Общество

Названы наиболее редкие вакансии в Псковской области

Служба исследований hh.ru выделила наиболее редкие вакансии в Псковской области, опубликованные в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации по Северо-Западу.

За февраль в Псковской области вырос спрос на работников из сферы продаж, (+25%), ИТ и телеком (+17%), производственников (+12%), строителей (+10%), рабочий персонал, студентов и начинающих специалистов (по 9% в каждой сфере), а также административный персонал и специалистов сферы транспорта (по 8% в каждой сфере).

Наряду с традиционными вакансиями, каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы нашли более десятка интересных вакансий в Псковской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас: