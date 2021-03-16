Названы наиболее редкие вакансии в Псковской области

Служба исследований hh.ru выделила наиболее редкие вакансии в Псковской области, опубликованные в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации по Северо-Западу.
За февраль в Псковской области вырос спрос на работников из сферы продаж, (+25%), ИТ и телеком (+17%), производственников (+12%), строителей (+10%), рабочий персонал, студентов и начинающих специалистов (по 9% в каждой сфере), а также административный персонал и специалистов сферы транспорта (по 8% в каждой сфере).
Наряду с традиционными вакансиями, каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы нашли более десятка интересных вакансий в Псковской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас:
Менеджер онлайн-семинаров (Псков), зарплата - от 35 000 рублей на руки. В обязанности входит: общение с клиентами и спикерами, согласование деталей онлайн-семинара, программы, запрос необходимых материалов; создание страниц мероприятий в Zoom и на сайте Cbonds Congress; разработка баннеров вместе с дизайнером; продвижение онлайн-семинаров в социальных сетях и новостях Cbonds, отправка рассылок.
Водитель вилочного автопогрузчика (до 7 тонн), зарплата - от 60 000 рублей на руки. В обязанности входит: разгрузка вагонов в порту.
Врач ультразвуковой диагностики, зарплата не указана. В обязанности входит: ведение приема в медицинском диагностическом центре; ведение документации.
PHP-программист (Middle), зарплата - от 80 000 до 160 000 рублей на руки. В обязанности входит: поддержка и написание новых модулей для внутренних web-приложений компании.
Менеджер по ВЭД, зарплата - от 30 000 рублей на руки. В обязанности входит: подготовка и корректировка документов для таможенного оформления (спецификации, инвойсы, разрешительные документы); заключение, сопровождение и исполнение внешнеэкономических контрактов; взаимодействие с компаниями, экспедиторами и покупателями; просчет таможенных платежей.
Резчик металла на лентопиле, зарплата - от 70 000 рублей на руки. В обязанности входит: резка металла (двутавры, швеллера, трубы профильные 12 м хлысты) на лентопиле.
Монтажник солнцезащитных систем, зарплата - от 20 000 до 30 000 рублей на руки. В обязанности входит: монтаж солнцезащитных систем, принятие груза от транспортной компании и передача в офис, контроль качества установки изделий.
Техник по уходу за животными, зарплата - от 21 000 до 30 000 рублей на руки. В обязанности входит: работа с КРС: доение, уход, работа с молодняком; участие в ветеринарных зоотехнических, плановых и оперативных мероприятиях.
Фельдъегерь по приему и обработке отправлений (сотрудница/сотрудник отдела экспедиции), зарплата - от 15 750 до 21 000 рублей на руки. В обязанности входит: проверка наружного состояния отправлений, целостность оболочек, перевязей и печатей; прием направлений, материальных ценностей, печати, штампов, ключей; формирование ведомости остатков на начало смены.
Мастер /бригадир швейной бригады, зарплата - от 40 000 до 65 000 рублей на руки. В обязанности входит: планирование выпуска продукции; контроль качества работы бригады, контроль работы сотрудников, контроль сроков сдачи заказа, своевременное распределение работы между подчиненными; оптимизация производственных процессов, разработка предложений по снижению себестоимости продукции по возможности, нормирование расходов сырья и материалов.
Специалист по полировке и нанесению керамического покрытия на кузовы автомобилей, зарплата - от 40 000 рублей до вычета НДФЛ. В обязанности входит: подготовка автомобиля к покраске, полировка, нанесение керамического покрытия на кузов автомобилей.
Токарь-карусельщик, зарплата - от 40 000 до 60 000 рублей до вычета НДФЛ. В обязанности входит: токарно-карусельные станки модели 1525Ф,1540Ф; 11516 точность обработки 6-8 квалитет;