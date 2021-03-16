Общество

Молодые пожарные готовятся к ликвидации палов травы в Псковской области

12 участников команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области успешно окончили курсы общественных спасателей и получили соответствующие свидетельства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В учебном пункте регионального ГУ МЧС России в течение трех недель ребята проходили теоретические и практические занятия по противопожарной подготовке, аварийно-спасательным работам и первой помощи. Их проводили преподаватели совместно со специалистами аварийно-спасательной службы.

«Теперь вместе со спасателями мы можем работать в период пала травы, участвовать в ликвидации последствий ЧС и в проведении профилактических мероприятий. Также сотрудники регионального МЧС будут приглашать нас на совместные тренировки, которые проводятся минимум раз в квартал», - рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

Первая тренировка «Молодежки ОНФ» и регионального ГУ МЧС России уже состоялась. По легенде, ночью в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Две участницы команды на время стали потерпевшими, которые ждали приезда спасателей. На вызов приехали три пожарные бригады, обнаружили очаг возгорания, нашли пострадавших и помогли им выбраться на улицу.

Напомним, в прошлом году «Молодежка ОНФ» и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках во многих регионах страны организовали обучение участников команды навыкам общественных спасателей.