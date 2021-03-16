Общество

Почти 13 млн рублей получит Псковская область на лекарства ковид-больным

12 млн 977,5 тысяч рублей получит Псковская область на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, - отметили в пресс-службе кабмина. - Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача».

Всего правительство направит в регионы на эти цели 2,7 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств рассмотрели и одобрили на заседании правительства 11 марта.