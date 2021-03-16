Общество

В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом

В Псковской области замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«В последние дни темпы снижения заболеваемости коронавирусом упали, но мы все равно продолжаем снижаться. На прошлой неделе было 540 случаев заболевания — это минимальная заболеваемость за последние 5 месяцев», - констатировал гость студии.

Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в псковском регионе был зафиксирован в декабре, когда в неделю регистрировалось более 2 тысяч случаев COVID-19. «Сейчас заболеваемость резко сократилась — в январе она упала в 1,9 раза, в феврале — в 2,3 раза. И мы продолжаем снижаться, хотя и не столь уверенно», - добавил Александр Нестерук.

За первую половину марта снижение заболеваемости коронавирусом составило всего лишь 5,5%. «Темпы снижения падают, и это заставляет нас задуматься, как это снижение сделать более уверенным», - заключил гость студии.