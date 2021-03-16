Общество

В гидрометцентре рассказали об осадках в Псковской области

В Псковской области за зиму выпало от 90 до 140% от нормы осадков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Если брать с того момента, когда начались зимние процессы - среднесуточная устойчивая температура перешла через ноль к отрицательным значениям - по норме должно было выпасть около 100 мм осадков. У нас так и выпало - от 90 до 140%. Наибольшее количество на крайнем севере области и на крайнем юге», - рассказала Тала Нещадимова.

По словам главного синоптика Псковской области, количество осадков в регионе, в принципе, соответствует норме. Тала Нещадимова уточнила, что речь идет о твердых, жидких и смешанных осадках.