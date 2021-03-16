Общество

В аквапарке «Акваполис» запустили все горки

В аквапарке «Акваполис» в минувшие выходные запустили все горки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.

«Теперь можно брать ватрушки и отправляться в увлекательное путешествие по извилистому пути любимых горок аквапарка "Акваполис"! Теперь вся семья водных объектов аквапарка вместе и работает для вас, создавая настоящий оазис лета посреди холодного марта! Отдохните от холода за окном в атмосфере жаркого лета, не покидая Псков!» - говорится в сообщении.

С 13 марта тарифы на посещение аквапарка изменились. Справки можно получить по телефону 8(8112)701-101.