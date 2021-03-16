Общество

Псковский губернатор наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников регионального управления МЧС России за работу по устранению последствий непогоды в начале года. В торжественной церемонии, которая прошла во вторник, 16 марта, приняли участие руководитель ведомства Валерий Филимонов, а также лучшие специалисты управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников от лица жителей региона поблагодарил сотрудников ГУ МЧС за высокий профессионализм и ответственность в борьбе со стихией. Он напомнил, что в начале января после прохождения по территории региона сразу трех неблагоприятных погодных явлений (циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона) в различных муниципалитетах были зафиксированы массовые повреждения и отключения линий электропередач. Личный состав областного ГУ МЧС оказал серьезную поддержку энергетикам в ликвидации последствий непогоды.

«Сотрудники регионального управления МЧС справились со всем вызовами. Никакая помощь и поддержка из других регионов и федерального центра не потребовалась. Это говорит о вашем высочайшем профессионализме, готовности работать в режиме, когда требуется максимальная самоотдача, чтобы в короткие сроки решить все возникшие проблемы», - заметил Михаил Ведерников.

Особые слова признательности губернатор адресовал руководству МЧС России за поддержку региона, в том числе в оснащении управления. «Такая помощь для нас всех очень важна», - подчеркнул глава региона.

В рамках церемонии награждения Михаил Ведерников вручил начальнику управления гражданской защиты, замначальника главного управления Андрею Бардинову почетную грамоту губернатора, ряду сотрудников — благодарственные письма администрации Псковской области.

В ответном слове начальник главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов поблагодарил губернатора за высокую оценку работы спасателей и поддержку ведомства. Он проинформировал, что новая техника приобретается ежегодно. Одно из самых значимых — мобильный узел связи стоимостью 30 млн рублей. Кроме того, по словам Валерия Филимонова, ведется активная работа по строительству административного здания центра управления в кризисных ситуациях. На эти цели направят 252 млн рублей. Он проинформировал, что определена подрядная организация и сегодня с подрядчиком заключат контракт. Подготовительные работы на строительной площадке уже началась.

Затем Михаил Ведерников и Валерий Филимонов осмотрели технику, которую управление получило в конце прошлого года. Это пять внедорожников, три пожарных автомобиля, два специализированных автомобиля для спасателей. Михаил Ведерников также осмотрел узел связи на базе автомобиля «КамАЗ». По словам Валерия Филимонова, на Северо-Западе всего три единицы такой техники. Здесь созданы условия для автономной работы в полевых условиях, связь может быть организована как через спутник, так и другие каналы.

Напомним, что договоренность о дополнительном доукомплектовании ведомства автомобильной техникой достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с руководством министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее глава региона за работу по устранению последствий непогоды также отметил энергетиков региона, вручив им различные региональные награды.