Общество

Александр Нестерук: Говорить о снятии ограничений в Псковской области пока не приходится

В ближайшее время говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области не приходится, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Мы получаем упреки, что и так слишком много ограничений сняли. Такой либеральный подход наше руководство считает неуместным на фоне текущих показателей заболеваемости коронавирусом», - пояснил гость студии. Также он перечислил факторы, которые, по его мнению, могут в ближайшее время спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.

«Что касается Псковской области, опасение вызывает британский штамм коронавируса в нескольких десятках километров от нас, и есть риск, что он придет и к нам, поскольку граница не закрыта. Ежегодно ее в нашу сторону пересекают примерно 200 человек», - отметил Александр Нестерук, добавив, что к настоящему времени случаев британского штамма коронавируса в Псковской области не зафиксировано.

Еще один фактор риска — дачники, приезжающие на Псковщину весной и летом из других регионов. «В теплое время года численность населения псковского региона традиционно увеличивается за счет дачников из других регионов. Год назад это сыграло не на руку развитию ситуации с коронавирусом. При этом нас не так волнуют сами дачники, которые заезжают к нам весной и живут здесь несколько месяцев, как их родственники, которые будут регулярно их навещать», - заметил главный санитарный врач Псковской области.

«Поэтому в ближайшее время о снятии каких-то ограничений говорить не приходится», - подытожил он. Рано, по его словам, и отказываться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции.