Общество

Сеть магазинов в Псковской области присоединилась к программе «СберСпасибо»

К программе «СберСпасибо» в Псковской области присоединилась сеть магазинов оптики «Яркий Мир». Участникам программы лояльности теперь доступна возможность списания части стоимости товара или услуги за счет бонусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Покупатели могут использовать бонусы в качестве частичной оплаты – до 30% стоимости. Кроме того, клиентам дополнительно начисляются бонусы в размере 3% от суммы покупки.

«Привлекательные условия обслуживания для населения при оплате товаров или услуг по карте, предоставляемые партнером программы «СберСпасибо», являются явным преимуществом при совершении покупок и способствуют привлечению новых клиентов», – отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Адреса новых партнеров с повышенными бонусами «СберСпасибо»: