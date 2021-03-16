Общество

Псковский филиал Академии ФСИН приглашает на день открытых дверей

В субботу, 20 марта, в 10.00 в Псковском филиале Академии ФСИН России пройдет день открытых дверей. Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2021 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о Псковском филиале академии, после чего – обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.