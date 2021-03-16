Общество

Псковичам напоминают о «телефоне доверия» военного следственного отдела

Сообщения о преступлениях в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 74-71-62. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону рассматривает сообщения о преступлениях и ведет предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

- преступления, совершенные военнослужащими (Минобороны РФ, ФСБ РФ (за исключением военнослужащих пограничной службы), ФСО РФ, Росгвардии, МЧС РФ) и гражданами, проходящими военные сборы;

- преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

- преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

- преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Кроме того, руководитель военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону Дмитрий Хайруллин принимает граждан по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (8112) 74-77-76, а его заместитель Антон Степанов - по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00 по телефону: 8 (8112) 74-84-43, дежурный следователь – круглосуточно.

Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону расположен по адресу: Псков, улица Комдива Кирсанова, 9 (1-й этаж).