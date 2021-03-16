Общество

Более 750 продуктовых наборов передали волонтеры псковским медикам

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской областном Собрании депутатов, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов и член фракции, депутат Алексей Севастьянов передали более 750 продуктовых наборов медикам Псковской городской больницы и областной инфекционной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Большое спасибо медикам, которые стоят не передовой борьбы с коронавирусом. Все мы, жители города и области, выражаем вам глубокую признательность за ваш важный труд!» - подчеркнул Алексей Севастьянов.

«Хочется выразить большую благодарность партии за поддержку медиков в это непростое время, за эти подарки, за обеспечение горячим питанием, за машину, которую передала «Единая Россия» больнице. Это очень нужная помощь», - отметил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев.

Активисты волонтерского центра партии в период пандемии ежедневно обеспечивали горячим питанием медицинских работников «красных зон» Псковской области. Всего медикам передали более 37 тысяч полноценных обедов с салатом и горячим блюдом.

«Горячее питание стало для нас просто спасением. Зима была в этом году суровая. И нашим сотрудникам очень помогала горячая еда. Многие у нас работали на износ, изначально случались даже голодные обмороки. Спасибо волонтерам партии за такую вкусную и своевременную помощь», - поделилась главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Активисты Псковского регионального волонтерского центра партии ежедневно помогают медикам в период пандемии.

На все посты скорой помощи и в больницы региона, которые нуждались в поддержке, передали микроволновые печи, холодильники, кофемашины, электрочайники и термопоты.

«Добровольцы партийного волонтерского центра помогают и поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки: доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в кол-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники», - добавили в пресс-службе.