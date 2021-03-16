Общество

10 единиц гражданского оружия изъяли в Псковской области за неделю

10 единиц гражданского оружия изъяли подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области за вторую неделю марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан выявили 19 административных правонарушений

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.